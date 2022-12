Furti nelle aziende irpine | banda incastrata dalle telecamere | tre in carcere

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Avellino nei confronti di tre soggetti domiciliati in un campo nomadi di Giugliano in Campania, gravemente indiziati, allo stato delle indagini, del reato di concorso in furto aggravato. L’attività trae origine dalla denuncia di furto di 80 trafile in bronzo e ferro per la lavorazione della pasta, del valore di circa 300mila euro, perpetrato lo scorso mese di maggio ai danni di un pastificio di Montoro. Mediante un’accurata analisi dei sistemi di videosorveglianza e di controllo delle targhe presenti in zona, nonché con il tracciamento delle autovetture utilizzate per commettere il reato, è stato possibile acquisire elementi indiziari con riferimento alla verosimile commissione di ulteriori ...