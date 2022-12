Funerali di Luana Ballini | l' ultimo grande abbraccio alla 17enne morta nell' incidente

... diBellini. Le due comunità di Città di Castello e Monte Santa Maria Tiberina si sono strette oggi nel dolore - anche con la proclamazione del lutto cittadino - in occasione deidi ...Il silenzio grida dolore nella chiesetta di Monte Santa Maria Tiberina. Tanti giovani salutano la loro amica tragicamente scomparsa nell'incidente di San ...Il silenzio grida dolore nella chiesetta di Monte Santa Maria Tiberina. Tanti giovani salutano la loro amica tragicamente scomparsa nell'incidente di San Giustino ...Doppio lutto cittadino per Nico Dolfi e Luana Ballini. Lo hanno proclamato i rispettivi sindaci di Città di Castello e di Monte Santa Maria Tiberina per il 5 dicembre, giorno in cui si svolgeranno i ...