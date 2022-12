(Di lunedì 5 dicembre 2022) Il giorno in cui si celebra l’Epifania è anche quello dedicato alla. Il personaggio della tradizione folcloristica legata alle festività natalizie, secondo la tradizione, è una donna molto anziana e poco attraente che, a cavallo di una vecchia scopa, visita i bambini nella notte tra il 5 e il 6 gennaio. La signora riempie le calze, appese al camino o vicino alla finestra, di dolciumi, caramelle, frutta secca o piccoli giocattoli. Ma attenzione, solo se il bambino è stato buono durante l’anno, altrimenti, coloro che si sono comportati male vengono puniti ricevendo solo carbone o aglio. L’origine dellasi fa risalire al X-VI secolo a.C. ed era legata a un insieme di riti propiziatori pagani. Questa donna, nell’opinione comune, è tendenzialmente buona, ma può risultare scorbutica con gli adulti o con chi non le fa simpatia. L’aspetto è ...

DiLei

La Warner Bros ha acquistato i diritti per realizzare filmserie e le pellicole sono state ... Ron Weasley, Hermione Granger e degli altri personaggi con DiLei, trovate una selezione die ...motivazionali Nonostante fosse stato costretto a cedere la proprietà a un colosso della ... Nick era orgogliosissimo di ricordare la pletora di fuoriclasse portati per manovetta: Venus e ... Frasi sulla befana divertenti, le più esilaranti per fare gli auguri La frase di Agnelli. Cosa voleva dire “Non era solo il Covid e questo lo sappiamo bene. Tra l’altro abbiamo ingolfato la macchina con ammortamenti e soprattutto la merda”. Questa è una delle ...La coppia più chiacchierata del momento è pronta a svelare ogni dettaglio. Harry e Meghan si raccontano senza filtri in una docu-serie, in arrivo su Netflix in due parti: il volume I disponibile l’8 d ...