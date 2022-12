Franco Lucente | come cambierà la governance del Parco Agricolo Sud Milano

(Di lunedì 5 dicembre 2022) È stata approvata la modifica alla governace delSud. Si tratta di un'importante iniziativa presa dal Consiglio regionale della Lombardia. Così questa settimana Fabio Rubini è andato al Pirellone per la consueta chiacchierata sui temi della Lombardia e ha incontrato, consigliere regionale di Fratelli d'Italia e primo firmatario del Pdl approvato in aula.ci spiega perché eil modo di prendere decisioni all'interno delSud che, grazie a questa norma, passa dal controllo di Città Metropolitana a quello di Regione Lombardia.

Regione Lombardia, prosegue l'iter del Progetto di Legge Lucente per il cambio della Governance del Parco Agricolo Sud Milano Manfredi Palmeri (Lista Moratti): «L'aspro contrasto di oggi con la difficoltà di trovare un'intesa sul modello di gestione del Parco Agricolo Sud e sul suo assetto di Governance è figlia indiretta de ...che fino a questo momento ha sofferto di una grave incapacità governativa -ha detto il relatore Franco Lucente (FdI)–. Il cambiamento della governance comporta ora un maggior coinvolgimento di Regione ...