Francesco Totti? Mai stato così | le foto che fanno rosicare Ilary Blasi

(Di lunedì 5 dicembre 2022) «Conoscevo bene Patrizia e so per certo che Lapo non ebbe mai rapporti con lei. Conosco per lavoro il mondo dei transessuali e proprio Patrizia mi raccontò come Lapo passasse con lei le serate a parlare e a raccontarsi». Chi parla e Max Scarfone, uno dei re dei paparazzi italiani, che immortalò con unaLapo Elkann privo di sensi mentre veniva ricoverato in ospedale a Torino. Era il 10 ottobre del 2005, quando Lapo venne ricoverato in gravissime condizioni presso il reparto di rianimazione dell'ospedale Mauriziano di Torino, a causa di un'overdose per un mix di oppio, cocaina ed eroina dopo una notte in compagnia di Patrizia B., all'anagrafe Donato Broco, all'epoca 53enne, che fu il primo a chiamare l'ambulanza. Max Scarfone, quasi trent'anni di onorata carriera, ha al suo attivo scoop davvero importanti, che sono riusciti anche a fare vacillare qualche governo ...