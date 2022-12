Frana Casamicciola | le salme potranno essere restituite alle famiglie

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLedelle undici vittime ritrovate della alluvione dialla famiglia per la sepoltura: lo ha deciso la Procura di Napoli. Per la data dei funerali si ipotizza che si possano tenere non prima di questo sabato: se saranno di Stato si terranno nel palazzetto dello sport Taglialatela ad Ischia ma si attende l’assenso delledelle vittime. Proseguono intanto le ricerche della ultima dispersa, Mariateresa Arcamone, nelle zone teatro della. Si tratta dei corpi di Eleonora Sirabella, Salvatore Impagliazzo, Gianluca Monti, Valentina Castagna, Michele Monti, Francesco Monti, Maria Teresa Monti, Giovan Giuseppe Scotto Di Minico, Maurizio Scotto Di Minico, Giovanna Mazzella e Nikolinca ...

RaiNews

Installato un radar hi - tech per monitorare, attraverso mappe multitemporali di deformazione del suolo, anche minimi spostamenti delladi via ......le Associazioni ed in particolare a quelli della Croce Rossa Italiana per il sostegno che stanno assicurando alla comunità ischitana particolarmente colpita per laverificatasi a'. ... Frana Casamicciola: prima notte fuori casa per gli sfollati. Ritrovata l'auto dell'ultima dispersa - Ordinanza di Legnini individua soggetti attuatori interventi urgenti - Ordinanza di Legnini individua soggetti attuatori interventi urgenti Sciacalli in azione a Ischia. I militari della stazione di Casamicciola hanno denunciato un 53enne di Forio - già noto alle forze dell'ordine -, che era alla guida di un'auto rubata poche ore prima in ...Ci sono anche gli 007 dei Carabinieri del Nipaaf del Comando Provinciale di Avellino agli ordini del tenente colonnello Massimo Pace.