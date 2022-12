Fortnite Capitolo 4 | Tutte le novità

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Il4 diè ufficialmente partito, portando con sè una valanga di, dalla nuova mappa ad un Pass Battaglia con alcune interessanti collaborazioni, passando per le nuove armi, veicoli ed altro ancora che vi riportiamo a seguire.ledel4 diA seguito dell’evento di fine3, la mappa è andata completamente distrutta, per questo motivo i suoi abitanti sono stati costretti a migrare altrove nello spazio, a costruire una nuova casa ci ha pensato il Punto Zero, il quale ha rapito frammenti da varie realtà, assemblandole e creando la cosidetta Realtà Sconosciuta. La nuova mappa presenta castelli medievali e villaggi, città moderne, picchi innevati, fabbriche ed i luoghi più disparati, ...

