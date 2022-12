Gazzetta del Sud

Il dipartimento di polizia di Miramar () ha annunciato un arresto questa settimana per un caso di omicidio vecchio di quattro decenni , attribuendo ai progressi nella tecnologia del DNA la soluzione del caso. Lo riferisce Foxnews....manipolazioni di bilanci che avrebbero fornito un'immagine finanziaria del club assai più... Silvio Scaglia, il fondatore di Fastweb, incriminato per reati fiscali e societari,e ... Florida, arrestato per violenza sessuale e omicidio a distanza di 43 anni grazie al test del Dna Il dipartimento di polizia di Miramar (Florida) ha annunciato un arresto questa settimana per un caso di omicidio vecchio di quattro decenni , attribuendo ai ...