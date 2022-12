Fiumicino | Passo della Sentinella si organizza | nasce “Fiumara nel cuore”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 5 dicembre 2022)– I cittadini sono stufi. Delle promesse, dai mancati interventi, del disinteresse delle varie amministrazioni pubbliche. E hanno deciso di volersire, per fare “da soli”, per far sentire la propria voce in maniera più forte ai potenti di turno. Fuori dai partiti, con grande rabbia e sfiducia verso la politica, ma con la consapevolezza che se si vuole ottenere qualcosa bisognarsi e relazionarsi con chi ha le “chiavi” per intervenire. E così, dopo un’assembleaal porticciolo, è nata l’idea dell’associazionenel. Per la verità già costituita, ma mai operativa. E infatti per mercoledì prossimo è già prevista una nuova riunione, per mettere a punto organigramma e obiettivi. Per adesso ne fanno parte una cinquantina ...