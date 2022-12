Firenze | tramvia | iniziati lavori in viale Lavagnini per la linea San Marco – Fortezza Corsie ristrette per 85 giorni

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Sarà traslato anche il new jersey con dueverso lae quattro verso Libertà con accumulo per la svolta all’altezza di via Leone X. Durata prevista 85L'articolo proviene daPost.

Redazione 5 Dicembre 2022 43 1 minuto di lettura Facebook Twitter WhatsApp Condividi via Email Stampa Articoli correlati- Rapina in pieno giorno nei pressi dellaalle Cascine 1 ...Al di là degli annunci fatti dal sindaco di, Dario Nardella, il capoluogo toscano non è ... 'Asilo, orti sociali, due palazzine popolari e il parcheggio scambiatore della: sono tutti ...Sarà traslato anche il new jersey con due corsie verso la Fortezza e quattro verso Libertà con accumulo per la svolta all’altezza di via Leone X. Durata prevista 85 giorni ...La nuova fase dei lavori per la Tramvia Fortezza-San Marco a Firenze, le modifiche alla circolazione del traffico.