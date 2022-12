(Di lunedì 5 dicembre 2022) (Adnkronos) – L’inizio nel letto con il ‘compare’ Amadeus, che regala aun paio di notizie sul festival di Sanremo compreso il nome di un’altra coconduttrice, Francesca Fagnani, le battute sull’agenda di Giorgia, la telefonata per gli auguri di compleanno a Maria De Filippi e le incursioni di un. Inizio a ritmo serrato per il nuovo programma diche approda da oggi alle 7.15 su Rai2 dopo un rodaggio di un mese su Instagram e RaiPlay. Dopo una gag in un finto letto matrimoniale con Amadeus preoccupato perché la sveglia che non ha funzionato,, accompagnato da Fabrizio Biggio, ha iniziato dal ‘core business’ del programma: la rassegna stampa. Mostrando un’agenda uguale a quelle della premier Giorgia ...

Adnkronos

... il nuovo show mattutino condotto dae in onda dal lunedì al venerdì dalle 7,15 alle 8 su Rai Due. E si può senza dubbio affermare che l'è avvenuto con il botto grazie anche all'...Per la cantante romana sarà il quarto album in carriera dopo l'" Un'altra vita " del 2016, "...preso parte alla seconda serata del Festival come co - conduttrice al fianco di Amedeus e... Fiorello, esordio di 'Viva Rai2' tra 'agenda' Meloni e Lillo ambientalista Prima puntata di Viva Rai 2 iniziata con il botto. Si ride, di parla in modo ironico di cose serie, ci sono grandi ospiti, si balla, si canta. E oggi Fiorello ha anche voluto fare una telefonata speci ...(Adnkronos) - L'inizio nel letto con il 'compare' Amadeus, che regala a 'Viva Rai2' un paio di notizie sul festival di Sanremo compreso il nome di un'altra coconduttrice, Francesca Fagnani, le battute ...