“Finirà malissimo” Tommasi svela il veleno del Pd | destino segnato per Elly Schlein

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Paola, giornalista de Il Tempo, è tra gli ospiti dell'edizione del 5 dicembre di Coffee Break, il talk show di La7 condotto da Andrea Pancani, in cui si mettono a confronto i discorsi di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia e capo del governo, e di, che si è candidata per la corsa all'eredità di Enrico Letta nel Partito Democratico: “nel suo discorso leggeva tutto quello che doveva dire, anche quando ha detto che proverà a fare la segretaria del Pd ha dovuto leggere. Se ti candidi a fare la segretaria di un partito importante un po' più di spirito dovresti averlo. Ma soprattutto il fatto che leggesse e la contrapposizione con Giorgia Meloni molto più disinvolta ti fa capire che - osserva- Meloni pensa le cose e le dice, non ha bisogno ...