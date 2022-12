Financial Times | Volodymyr Zelensky Persona dell' anno 2022

... Biden incontra Macron le foto L'Estonia ha emesso monete da 2 euro dedicate all'Ucraina Volodymyr Zelensky un Churchill dell'era social - Secondo ilmerita l'appellativo Persona dell'...Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è la ''persona dell'anno'' secondo il, che scrive: ''Incarna la resilienza e il coraggio del suo popolo contro l'aggressione russa'' ed è ...“È diventato un portabandiera della democrazia liberale ”. Il giudizio altamente lusinghiero è stato espresso dal Financial Times. Volodymyr Zelensky è “Persona dell’anno”, secondo il quotidiano brita ...Per il giornale britannico il presidente ucraino è come Churchill per la “straordinaria dimostrazione di leadership e forza d’animo”, diventato “un portabandiera della democrazia liberale” Volodymyr Z ...