FI | Calenda | ' la stiamo già svuotando | ma non vuol dire entrare in governo'

...di federazione già deciso qualche settimana fa in termini più o meno analoghi da Carlo, ...raccogliendo numerose adesioni pur senza fare clamore"."Nonfacendo queste cose contro la Lega anche perché chi non credeva più nella Lega è già passato cono con Fratelli d'Italia. Chi è rimasto è perché vuole bene alla Lega", gli fa eco ...ma anche lui ha detto ‘voglio stare con i 5 Stelle’. Dentro il Pd gli elettori sono divisi, non so come lo risolveranno, sono cose che riguardano loro”. Lo ha detto Carlo Calenda a ‘L’aria che tira’ ...Roma, 5 dic (Adnkronos) – Forza Italia “la stiamo già svuotando, ma questo non vuol dire andare al governo con la Meloni”. Lo ha detto Carlo Calenda a L’aria che tira, su La7.