Festa dell’Immacolata | dispositivo traffico Piazza del Gesù e strade limitrofe

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Il Comune di Napoli comunica ildiper giovedì 8 dicembre in occasione dellaIn occasione della celebrazione dellaConcezione, è stato istituito per il giorno 8 dicembre di untemporaneo diindel. A) Istituire: 1. il divieto di transito veicolare

Ferrara Terra e Acqua

"Una luce per l'Ucraina". È l'iniziativa lanciata dai bambini'associazione Fonte d'Ismaele in occasione dellaConcezione, che si celebra giovedì 8 dicembre. L'invito rivolto a tutti coetanei è quello di accendere una candela sul proprio balcone o davanzale alle 18 della sera come segno ...La curiosità: cosa succede quando l'8 dicembre è domenica Nel 2019 la solennitàConcezione era stata di domenica. Secondo il calendario romano prevale lamariana per cui durante ... Una Festa dell'immacolata all'insegna delle luci e delle tradizioni — Ferrara Terra e Acqua