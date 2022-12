Fedez annuncia il nuovo singolo in uscita il 9 dicembre | ”Crisi di Stato”

(Di lunedì 5 dicembre 2022)oggi ilDI” che sarà fuori il 9, in radio e su tutte le piattaforme digitali, per Columbia Records/Sony Music Italy, già disponibile in presave e preadd., in arrivo unil 9Elena CornacchiaUfficio StampaIl poliedrico artista decide di chiudere l’anno spingendo l’acceleratore su BPM e creatività, aprendosi a nuove sonorità che riesce ad esplorare in modo delicato e incisivo. “DI” vedeperdersi nelle atmosfere di un rave HYPERPOP, accompagnato da una martellante cassa dritta e coronato da tutto il disilluso romanticismo che lo contraddistingue. ...

Fuori il 9 dicembre, in radio e su tutte le piattaforme digitali 'Crisi di Stato' il nuovo singolo (Columbia Records/Sony Music Italy), già disponibile in presave e preadd. Il poliedrico artista decide di chiudere l'anno spingendo l'acceleratore su BPM e creatività, aprendosi a nuove sonorità che riesce ad esplorare in modo delicato e incisivo.