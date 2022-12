Federica Moro | ecco cosa fa oggi | “Con mio marito ho fatto io il primo passo”

, attrice e Miss Italia nel 1982, ha deciso di dedicarsi alla sua vita privata, lontano dai riflettori, come spiegato a ...si commuove raccontando della condizione della mamma e dei figli che non ha ...Federica Moro, attrice e Miss Italia nel 1982, ha deciso di dedicarsi alla sua vita privata, lontano dai riflettori, come spiegato a Verissimo.Federica Moro si chiede che tipo di mamma sarebbe stata, le manca non esserlo, è il suo rimpianto. A 17 anni la sua vita è cambiata del tutto, inizia da qui la sua intervista a Verissimo. Una bellezza ...