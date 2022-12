F1 | Mekies al posto di Binotto per rappresentare la Ferrari alla premiazione FIA di Bologna

Leggi su oasport

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Secondo le ultime indiscrezioni, Laurentprenderà ildi Mattiaperladurante la cerimonia didella FIA, che si svolgerà venerdì 9 dicembreFiera di. Il direttore sportivo francese della Rossa sarà dunque nel capoluogo emiliano per ritirare il riconoscimento ottenuto grazie al secondonel Mondiale costruttori 2022. Insieme a, in rappresentanza della scuderia di Maranello, ci sarà anche Charles Leclerc in seguitosua piazza d’onore nel campionato piloti. Sempre a, ma mercoledì 7 dicembre, andrà in scena anche il prossimo Consiglio Mondiale della FIA. In quell’occasione però ci sarà proprio il ...