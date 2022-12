Eutanasia | l' appello di Massimiliano | malato di sclerosi | ' Il mio corpo non funziona | aiutatemi a morire in Italia'

'Vorrei essere aiutato a morire a casa mia': questo l'lanciato in un video - diffuso dall'associazione Coscioni - da Massimiliano, toscano, 44 ... Shanti sconfitta dalla depressione:a ...... via mail o al Numero Bianco, la infoline gratuita che dà informazioni ai cittadini su testamento biologico, sulle cure palliative, suicidio assistito e le normative che prevedono l'. Negli ...Drammatico appello di Massimiliano, toscano, da 6 anni malato di sclerosi multipla. "Vorrei essere aiutato a morire a casa mia", chiede in un video diffuso dall'associazione Coscioni. A causa della ma ...TOSCANA: E' l'associazione Luca Coscioni ha diffondere il videomessaggio di Mib, 44 anni, e del suo babbo. Nel 2022 in 9.700 si sono informati sul fine vita ...