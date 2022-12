(Di lunedì 5 dicembre 2022) Putin costringe il suo popolo in un Medioevo mentale. La strada che porta alla guerra in Ucraina passa attraverso secoli di resistenza disperataculturae delle sue ripetute sconfitte nella lotta contro il potere criminale dello Stato.fa

L'HuffPost

"Puoi escogitare ogni furbizia, ma c'è troppo prodotto da spostare: ifaranno fatica a ... La legge prevede infatti che perconsiderato russo, il petrolio deve provenire almeno per il 51% ......è diventato sempre più tangibile per molti, fin dalla 'mobilitazione parziale' del settembre scorso, e 'mantenere anche la tacita approvazione alla guerra tra la popolazione rischia di... Essere russi fa male. Delitto e castigo della letteratura russa (di M. Shishkin) Prima dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, si prevedeva che gli investimenti upstream nel Paese sarebbero saliti a 50 miliardi di dollari nel 2022, ma le sanzioni hanno iniziato a ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...