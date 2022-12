Energia | Meloni | ' paghiamo miopia del passato | ora cambio passo

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "Le criticità strutturali con le quali ci stiamo confrontando sono soprattutto figlie delle politiche poco lungimiranti del. Pensiamo all': l'Unione europea, diversi Stati membri, e anche l'Italia, inhanno preferito aumentare il livello di dipendenza da altre nazioni invece di lavorare per implementare misure che rafforzassero la produzione, l'indipendenza e la sicurezza energetica nazionale. Oggi noiquelle scelte". Così il premier Giorgiaintervenendo in videocollegamento a 'L'Italia delle Regioni'. "Penso che sia nostra responsabilità lavorare a soluzioni comuni e strutturali: alladelnon aggiungiamo l'egoismo del presente", a partire dal Next generation Eu che "è stata una prima ...

Meloni è poi tornata sul tema del Pnrr: "Il Next Generation Eu è evidente che non è più sufficiente". Bisogna fare di più oggi a livello Ue, partendo dal caro energia. Un altro settore è quello dell'energia rinnovabile: qui l'Enel sta facendo bene.