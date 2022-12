Emma Villas Aubay Siena già al lavoro in vista della trasferta di giovedì a Padova | gara in diretta RaiSport

Leggi su seriea24

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Lasi è ritrovata già questo pomeriggio al PalaEstra. Appena terminata la trasferta in Veneto, con la sconfitta rimediata ieri sera per 3-1 a Verona (nel match valevole per la decima giornata del campionato di Superlega) la squadra senese si è subito messa alper l’altra trasferta in Veneto che attende il team toscano.8 dicembre, infatti, alla Kioene Arena diverrà recuperata la sfida della sesta giornata del torneo: il match era in calendario per lo scorso 5 novembre ma non fu possibile disputarlo in quanto più di tre giocatori dellarisultarono positivi al Coronavirus. Si giocherà, dunque,8 dicembre a partire dalle ore 17: la ...