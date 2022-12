Emma Marrone | la confessione che lascia tutti a bocca aperta | “Essere sbagliati è…”

(Di lunedì 5 dicembre 2022)e lachesenza parole i fan della cantante: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda Una delle cantanti che con il suo timbro vocale particolare, la sua grinta e la sua forza ha conquistato milioni di fan: stiamo parlando di lei, la bellissima. I successi della ragazza hanno fatto il giro del mondo e ha ottenuto milioni di copie vendute e tantissimi premi e riconoscimenti. La carriera di, oltre il canto, si sta ampliando anche dal punto di vista recitativo e la donna ha fatto unakronic.itLa ragazza, già molto talentuosa ha la possibilità di entrare nella rosa di Amici nel 2009 e far conoscere ...

ilgazzettino.it

... Francesco Renga,, Alessandra Amoroso, Annalisa Minetti, Elodie, Michele Bravi e molti altri nomi noti ancora. "Buongiorno Giulia! Credo che autori si nasca, prima ancora di diventarlo a ...ospite del cinema Edera di per presentare il suo primo ruolo dal protagonista nel film 'Il ritorno', di Stefano Chiantini. Treviso Emma Marrone al cinema Edera, la cantante protagonista del film Il ritorno A dieci anni dalla fine della loro storia, il conduttore parla della relazione con la cantante: “Abbiamo vissuto insieme gli anni più capovolgenti per entrambi” ha detto il 33 enne compagno oggi di Be ...Commovente incontro tra una ragazza di Casale sul Sile affetta da una grave malattia e la “cantattrice” al Cinema Edera di Treviso ...