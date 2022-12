ELODIE IN GARA ALLA 73ª EDIZIONE DEL FESTIVAL DI SANREMO

(Di lunedì 5 dicembre 2022)è tra gli artisti in73ªdeldiche andrà in onda su Rai1 dal 7 all’11 febbraio 2023.inTorna ad essere tra i protagonisti della kermesse, calcando nuovamente il palcoscenico del Teatro Ariston, a tre anni dsua ultima partecipazione, nel 2020, quando si presentò con il singolo “Andromeda”. Nel 2021è stata la co-conduttrice della seconda serata della 71ªdeldella canzone italiana, dimostrando il suo talento eclettico e misurandosi anche con due performance che hanno conquistato il pubblico a casa e la critica. Il futuro Il 2022 si conclude per ...

Amadeus ha annunciato i nomi dei Big inal prossimo Festival di Sanremo in programma dal 7 all'11 febbraio 2023. Giorgia, Articolo 31,, Colapesce Dimartino, Ariete, Modà, Mara Sattei, Leo Gassmann, i Cugini di Campagna, Mr. Rain,......sul secondo gradino del podio Giorgia che torna in22 anni dopo che nel 2001 conquistò tutti con la sua 'Di Sole e d'Azzurro' . A seguire in terza posizione un altro duetto, composto dae ...In gara grandi voci (Giorgia, Mengoni) e grandi ritorni: Grignani e Paola & Chiara. Cugini di Campagna e Articolo 31 debuttanti vintage. Le stelle Elodie e Ultimo ...Ad appena qualche ora dall’annuncio, da parte del direttore artistico e conduttore di Sanremo 2023 Amadeus, del cast della settantatreesima edizione del Festival della Canzone Italiana, i bookmaker st ...