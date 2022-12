Elicottero russo abbattuto in Ucraina | video

Leggi su panorama

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Questione di secondi ed ecco come si colpisce e distrugge unimpegnato in una missione d'attacco del Donbass: qui si vede un missile portatile terra-aria lanciato dalle truppe ucraine centrale l'che esplode in cielo. Da quanto risulta a Kiev sono già 264 gli elicotteri russi abbattuti dall'inizio della guerra.