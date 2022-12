È morto a 91 anni Nick Bollettieri | uno dei più famosi maestri di tennis al mondo

Il Post

, lo storico maestro statunitense, questa mattina a 91. Era ricoverato da tempo. La sua "Nick Bollettieri Tennis Academy" (Nbta) l'aveva fondata a Bradenton, in California , nel 1978. È ...All'età di 91è scomparso il coach dei coach del tennis moderno: la sua accademia, i talenti, il metodo introdotto da Nick ... È morto a 91 anni lo scrittore francese Dominique Lapierre, autore del romanzo “La città della gioia” Roma – È morto Nick Bollettieri, storico maestro dei campioni del tennis, specialmente statunitensi, su tutti Andrè Agassi e Serena Williams. Bollettieri, da tempo malato, aveva 91 anni. La conferma d ...Per più di dieci anni June e Jennifer Gibbons furono rinchiuse in un ospedale psichiatrico per criminali per il loro rifiuto di comunicare con gli altri ...