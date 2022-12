“È disarmante” | Pierpaolo Pretelli senza filtri | finalmente la verità su Giulia VIDEO

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Nuove rivelazioni dinello studio di Verissimo: il giovane conduttore vuota il sacco sulla relazione conSalemi. I #prelemi sono da tempo una delle coppie più spiate, invidiate ed amate del jet-set in salsa tricolore, nata peraltro sotto alle telecamere del “GF Vip”.(fonte instagram)Fugata l’infatuazione per la compagna di avventura Elisabetta Gregoraci,ha rivolto le sue attenzioni all’influencer italo-persiana, conquistandone poi il cuore all’interno del format. I due sono usciti mano nella mano dalla casa di Cinecittà, sfruttando la partecipazione al programma come un trampolino di lancio per le rispettive carriere. Dopo aver militato a fianco di Mara Venier a “Domenica in”,...

L'importanza di chiamarsi, verebbe da dire. "Mi chiamo così non per Pasolini, ma per ... frainteso "Io penso di scrivere e cantare canzoni di una chiarezza. Iggy Pop diceva che ...Con semplicità, sfiorando il trash senza caderci ma con la precisione da cecchino del ... Da qualche settimana non c'è più un rapporto col team di management formato da Cecchetto e...Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli più innamorati che mai. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip racconta la relazione a Verissimo ed emoziona i fan.Pierpaolo Pretelli ospite nel salotto di Verissimo, ha raccontato a Silvia Toffanin della sua vita e dell'amore per l'influencer Giulia Salemi ...