Duomo di Firenze | restaurati i condottieri di Paolo Uccello e Andrea del Castagno

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 5 dicembre 2022) (Adnkronos) – É terminato il restauro dei due magnifici affreschi didelneldiche rappresentano i leggendariGiovanni Acuto e Niccolò da Tolentino. Da sabato 17 dicembre chi entrerà in Cattedrale potrà di nuovo vederli, liberati dai ponteggi del cantiere di restauro che li hanno coperti in questi mesi, o prendere parte alle visite guidate organizzate appositamente. Il restauro, iniziato a fine maggio scorso, è stato commissionato e diretto dall’Opera di Santa Maria del Fiore – sotto la tutela della Soprintendenza per la città metropolitana die le province di Pistoia e Prato – e reso possibile grazie ad American Express. L’intervento è stato affidato alla restauratrice Daniela Dini, ...