Dragon Age | Dreadwolf | nuovo trailer su Solas per festeggiare il DA Day 2022

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Ci sono due ricorrenze che i fan dei giochi Bioware tendono acon entusiasmo: l’N7 Day del 7 novembre, che riguarda il mondo di Mass Effect, e ilAge Day – o semplicemente DA Day – il 4 dicembre, riguardante l’omonima saga fantasy iniziata nel 2009. E quest’anno la software house canadese ha deciso di celebrarlo con un brevetratto dal suocapitoloAge:, ormai in lavorazione da diversi anni. Il video è incentrato proprio sul “” (“Lupo Terrificante”) del titolo, ossia. Per chi non lo sapesse,è una figura controversa all’interno della saga: presentatosi all’inizio diAge: Inquisition come mago saggio e benevolo ma dal passato misterioso, si è ...

Tags BioWare cinematic 2DDreadwolf: Absolution EA iniziative quinto anniversario NetflixAnnunciato oramai diversi anni fa ,: Dreadwolf è tornato finalmente a far parlare di sé. No, non l'ha fatto con un nuovo video di gameplay o qualche informazione a ridosso dei The Game Awards 2022, ma con un nuovo trailer ...Come ogni anno, anche oggi si celebra il Dragon Age Day, il giorno in cui BioWare festeggia la sua serie di videogiochi di ruolo fornendo aggiornamenti sui progetti in lavorazione. Quest’anno la ...Il 4 dicembre è sempre stato un giorno importante per i fan della saga Bioware di Dragon Age; ieri è stato infatti il “Dragon Age Day“, ossia la speciale giornata di dicembre dove i fan sperano sempre ...