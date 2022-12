Dior esalta il senso e il futuro di moda

GQ Italia

...e Chanel che fanno di giacche imbottite, guanti da motociclista e un casco che diventa una ... non in linea con le regole canoniche scritte dal pop a cui siamo abituati,la sua figura, la " ...La nuova co - lab tra i tre marchi di modala grande qualità dell'artigianato italiano in ... da Asap Rocky a Travis Scott, che ha collaborato con Kim Jones per la collezioneUomo ... Dior, la cinematografica sfilata in Egitto esalta il senso e il futuro di moda A 25 anni dalla sua scomparsa, il brand del gruppo Lvmh riporta in vita un’edizione limitata della it bag dedicata a Diana Spencer.