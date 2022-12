(Di lunedì 5 dicembre 2022) L’alimentazionenegli ultimi anni, anche a causapandemia da Covid- 19, per molti è diventata quasi una chimera. In generale, il rapporto col cibo è nettamente peggiorato. I dati parlano chiaro: dai primi sei mesi del 2020, il numero di uomini, donne e adolescenti con disturbi del comportamento alimentare è aumentato del 30%. Un fenomeno che ha colpito soprattutto i più giovani. Come è potuto succedere? Alimentazione: 10dell’esperta per dire stop alleguarda le foto ...

... fit - influencer,- da - te , beveroni dimagranti e app contacalorie hanno veicolato messaggi completamente sbagliati . Non solo sull'ideale di un corpo perfetto e inarrivabile, ma anche ...Inoltre è fondamentale evitare leda te e affidarsi ad un esperto , per un approccio personalizzato che tenga conto delle esigenze diverse per ciascuno di noi. Mandorle, un aiuto contro l'... Alimentazione sana: i consigli per dire finalmente addio alle diete Diete fai da te e bibitoni miracolosi possono essere davvero dannosi per la saluta. I consigli della Dottoressa Giulia Biondi, Biologa nutrizionista, per un’alimentazione sana ...Tra questi, ci sono i formaggi, l’albume dell’uovo, i molluschi e i farinacei. Inoltre è fondamentale evitare le diete fai da te e affidarsi ad un esperto, per un approccio personalizzato che tenga ...