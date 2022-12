Dichiarazioni scomode in Vaticano sul nuovo ordine mondiale

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Ledel noto cardinale faranno sicuramente discutere i fautori del “dialogo” e della prudenza della Chiesa nelle relazioni istituzionali. In un’intervista al quotidiano La Verità, il prefetto emerito della Congregazione per la Dottrina della Fede non ha avuto peli sulla lingua. L’economia non risolve le questioni esistenziali L’esordio è più che mai esplicito e L'articolo proviene da La Luce di Maria.

ilGiornale.it

È del tutto evidente che la strada del tetto al prezzo del gas non ha portato a nulla: nonostante milleapplaudite di accordi raggiunti. Il bonus 110 per cento è stato ritoccato dal ...... temi ineludibili, domandee irritanti, e un giudizio perlomeno critico, per Tommaso Di ... Varrà la pena interrogarsi su questesi chiede De Francesco. " Putin deve andarsene a ... Scomode eredità - ilGiornale.it Non sono auspicabili scorciatoie stataliste che nel breve periodo possono sembrare risolutive, ma che nel lungo pagheremo a caro prezzo ...Ieri Giorgia Meloni, in un colloquio con Repubblica, ha detto, con molto garbo, che molti degli impegni necessari per ottenere i famosi fondi del Pnrr non sono stati mantenuti. «Su 55 obiettivi da ris ...