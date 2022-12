“Dichiarazione di guerra” Harry e Meghan | così oscurano Kate e Harry | nuova faida

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 dicembre 2022) I duchi di Sussex invadono i giornali con l'annuncio del loro documentario atteso l'8 dicembre su Netflix. Nelle immagini in bianco e nero,appaiono sorridenti e felici mentre mostrano la loro vita privata. Si baciano in cucina, ballano in salotto e si abbracciano in spiaggia. Una farsa per le telecamere oppure sono davvero innamorati come ostentano? Di sicuro, dichiarano i bene informati, la campagna è stata coordinata per oscurare il viaggio del principe e la principessa del Galles negli Stati Uniti. La presenza di William earrivati oltreoceano il 30 novembre per una serie di impegni ufficiali, è stata del tutto ignorata dalla stampa, mentre la clip di un minuto dei duchi di Sussex pubblicata sull'account Twitter di Netflix ha avuto 300mila visualizzazioni in meno di un'ora. Un colpo basso e una ...