(Di lunedì 5 dicembre 2022) Doha –, parate e giocate meravigliose: è questo il riassunto perfetto della penultima fase degli ottavi di finale. I vice campioni del mondo della, che si sono presentati in punta di piedi a questi Mondiali (forse anche inspiegabilmente criticati) volano ai quarti di finale grazie a…Livakovic. Il, mai domo, è riuscito ad arrivare fino aidove è stato costretto ad arrendersi a causa dei treparati dal portiere croato. Ai quarti sfiderà il grande, che ha dato spettacolo in serata contro la poveradel Sud:dei verdeoro già nel primo tempo, con i ragazzi di Tite che hanno fatto innamorare il popolo calcistico.1-1 (1-3 d.c.r) I vice campioni in ...

Diario Qatar2022, day 16: Brasile meraviglioso, poker alla Corea. Il Giappone cade ai rigori con la Croazia La Croazia vola ai quarti di finale grazie alla vittoria ai rigori contro il Giappone, merito di uno straordinario Livakovic. In serata un meraviglioso Brasile incanta contro la Corea del Sud: poker g ...