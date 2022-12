Dedizione | furore agonistico | senso tattico | il Giappone tra le grandi

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 5 dicembre 2022) L’evoluzione delè nei volti dei suoi tifosi. In apnea, per due interminabili minuti, mentre in sala Var si arrovellano al millimetro su quel pallone in gioco oppure no. Sugli spalti ci sono i soliti colori, i soliti hachimaki – le tradizionali bandane bianche col sol levante – che da sempre contraddistinguono le partite della nazionale. Però fremono tutti. C’è perfino chi piange a dirotto, in barba al proverbiale contegno emotivo, quando l’arbitro convalida il gol di Tanaka. E in campo è lo stesso:. Tutto quel che serve per un’impresa mondiale. Lo percepisce anche Hajime Moriyasu. “I tempi sono cambiati”, dichiara il ct 54enne artefice del capolavoro, dopo il 2-1 sulla Spagna: “Questi ragazzi giocano in una nuova èra del nostro ...