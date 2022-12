De Laurentis Gongola e affonda la Juventus “E’ calcio malato | lo stato prenda provvedimenti!”

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Non le manda a dire Aurelio De, le dichiarazioni scottanti potrebbero tuttavia costargli caro, ha esagerato? PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM È famoso per aver ben pochi peli sulla lingua il patron del Napoli Aurelio De, non ha fatto nulla tuttavia per togliersi la nomina nemmeno questa volta rincarando la dose Questo articolo èpubblicato prima Sportnews.eu.