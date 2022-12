Dc Studios | i registi di Batgirl incontreranno James Gunn

Leggi su screenworld

(Di lunedì 5 dicembre 2022) IdiBilall Fallah e Adil El Arbi hanno rivelato di avere in programma un incontro con il nuovo co-CEO dei DC. Parlando con The Hollywood Reporter, Fallah e Arbi hanno dichiarato di non aver chiuso la porta alla possibilità di lavorare nuovamente con la Warner Bros. Discovery in futuro dopo la cancellazione del film di. I due hanno rivelato che, che insieme a Peter Safran è stato nominato co-CEO dei DC, ha recentemente contattato i due. “C’è stato così tanto sostegno da parte delle persone dell’industria“, ha detto Fallah. “Sembrava che tutti gli artisti ci stessero sostenendo e questa è una sensazione fantastica, perché senti di non essere solo“. Arbi ha aggiunto che, pur ...