David Rossi | vedova | “Aglieco indagato? Spero non per parole su pm”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 5 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Ad oggi non sappiamo quali argomenti siano ritenuti false dichiarazioni. In cuor mio mi auguro che non siano in relazione con gli elementi portati sull’atteggiamento dei magistrati (durante il sopralluogo ndr.): al di là delledici sono foto e video che confermano quanto riportato. Sarebbe un paradosso”. Lo afferma all’Adnkronos Antonella Tognazzi,dell’ex capo della Comunicazione di Mps, all’indomani delle notizie di stampa secondo cui l’ex comandante provinciale dei carabinieri di Siena Pasqualesarebbedalla procura di Genova per false dichiarazioni al pm. IL LEGALE DELLA MOGLIE E FIGLIA – “A conferma del fatto che la verità su quanto accaduto il 6 marzo non è stata ancora scritta, continuano a ...