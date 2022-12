Dalla Spagna sicuri | “Cristiano Ronaldo ha trovato l’accordo con il nuovo club”

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Il quotidiano spagnolo Marca non ha dubbi: dal 1 gennaio 2023sarà un nuovo giocatore dell’Al Nassr. Il campione portoghese è libero di trattare con qualunque club, dal momento che il contratto con il Manchester United è stato stracciato dopo le dichiarazioni rilasciate al The Sun. Per il giornale spagnolo,guadagnerà 200 milioni con un contrattodurata di 2 anni e mezzo. Una nuova avventura perAl NassrCR7 potrebbe diventare l’ambasciatore del calcio nei paesi arabi e magari invertire il trend dei calciatori che a fine carriera decidono di emigrare verso la MLS. Nella sua nuova squadra troverebbe la guida tecnica di Rudi Garcia. Tra i giocatori che hanno già accettato la ...