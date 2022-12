Dalla Spagna | ' Ronaldo ha già firmato con l' Al - Nassr'

Dal primo gennaio 2023, Cristiano Ronaldo giocherà nell'Al - Nassr, la squadra di Ryad. Ne è sicuro il quotidiano spagnolo Marca che parla dell'avvenuta sottoscrizione di un contratto della durata di ...Commenta per primo Nuovo anno, nuova vita per Cristiano Ronaldo. Dal 1° gennaio l'attaccante portoghese sarà un nuovo giocatore dell'Al - Nassr, il club degli Emirati Arabi allenato dall'ex Roma Rudi ...CALCIOMERCATO - Sul tavolo, del resto, ci sono quasi 200 milioni di euro complessivi. Nello specifico, si parla di 119 milioni all'anno per due anni e mezzo: con i bonus il contratto del portoghese ...(ANSA) - ROMA, 05 DIC - Dal primo gennaio 2023, Cristiano Ronaldo giocherà nell'Al-Nassr, la squadra di Ryad. Ne è sicuro il quotidiano spagnolo Marca che parla dell'avvenuta sottoscrizione di un ...