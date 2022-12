Dalla Spagna | anche il Napoli su Kessie

Oltre 190 miliardi (di cui 120 in forma di prestiti), a fronte dei 69 miliardi chiestie dei 39 miliardi della Francia e dei 25 della Germania. Alcune scadenze sono già state 'bucate' . ...(Photo by Paul ELLIS / AFP)temono disordini dopo la partita Marocco -, in programma domani alle 16. I riflettori sono puntati su Almería, la città con il maggior numero di ...Cristiano Ronaldo, voci dalla Spagna: accordo con l'Al-Nassr a 200 milioni l'anno Il portoghese diventerebbe il calciatore più pagato al mondo. Nel frattempo CR7 si prepara all'ottavo di finale dei ...Le ultime due big a tornare in campo saranno Spagna e Portogallo. Alle 16, la nazionale di Luis Enrique – sconfitta dal Giappone nell'ultima partita – affronta un'altra grande sorpresa del torneo, il ...