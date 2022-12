Daley Blind | una certezza per l’Olanda – Eredivisie ai mondiali

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Il veterano dell’Ajaxha segnato un gol pesantissimo contro gli Stati Uniti. Ora, sogna in grande con la sua Olanda aiNel corso di tutta la sua carriera,è stato sinonimo di. Perché, con la sua capacità di essere leader, il difensore olandese è sempre stato un punto fermo di tutte le squadre in cui ha giocato. Dall’Ajax inal Manchester United in Premier League, passando per la nazionale oranje, con cui sta volando aiin Qatar. Oltre ad essere l’undicesimo giocatore più presente della storia dell’Ajax con 333 partite disputate,conta 141 gettoni con il Manchester United e 97 con la nazionale olandese. Numeri da stropicciarsi gli occhi, raccolti anche grazie ...

AGI - Chissà cosa ha provato Sonny Colbrelli quando, al 46' del primo tempo di Olanda - Stati Uniti ,con un destro dal centro dell'area ha raddoppiato per gli Oranje. Colbrelli non gioca a calcio, si sa, ma è stato un ciclista di grande spessore e ha annunciato il ritiro dall'attività ...Ad aprire lo score al decimo minuto di gioco è l'attaccante del Barcellona Memphis Depay, conche raddoppia poco prima dell'intervallo. La nazionale statunitense accorcia le distanze ...Blind fa gol in Olanda-Stati Uniti e corre ad abbracciare il papà: emozione pura ai Mondiali Daley Blind è stato uno dei marcatori di Olanda-Stati Uniti. Il difensore dell'Ajax dopo il gol è corso in ...Non ha dimenticato il volto di suo padre. E in ogni caso il padre non glielo avrebbe permesso. Daley Blind ieri si è visto piantare gli occhi negli occhi da Danny Blind. Che era suo padre e lo è ...