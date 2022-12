Dal Lazio alla Calabria per insegnare Cinese | “Mi manca la famiglia ma non sto qui a versare lacrime Abolire il vincolo | hanno cambiato le carte in tavola” INTERVISTA alla prof Imperato

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 5 dicembre 2022) “Non sono qui aperché mila miao perché è troppo dispendiosa una vita del genere, visto che ho scelto io come e dove vivere la mia vita. Quello per cui io e molti neoimmessi in ruolo 22-23 stiamo lottando, piuttosto, è l’abolizione del”. Marziaha 28 anni ed è di Civitavecchia. Insegna, come docente di ruolo nell’anno di prova, al Liceo “Ferrari” di Chiaravalle, un paesino di 5000 abitanti in provincia di Catanzaro, dopo avere superato, nella primavera 2022, il concorso bandito nel 2020. Erano solo 9 le cattedre della sua materia messe a bando in tutta Italia. Una di esse era in. L'articolo .