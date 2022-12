Da Milano al Qatar | la maglia rossonera è ancora un elisir di lunga vita

Leggi su serieanews

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Protagonista con ladel Milan, ed ora anche in. In quel dic’è qualcuno che distribuisce l’di. Un tempo si pensava che il mondo del calcio fosse precluso, almeno sotto il punto di vista professionistico, per coloro i quali fossero andati oltre una certa soglia di età. Da qualche Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.