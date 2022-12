Da gennaio 500 euro su una Carta ai giovani per il compleanno e la domanda si fa così

(Di lunedì 5 dicembre 2022) ...in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero della Cultura n.184/2022 che prevede regole e modalità da seguire per la sua fruizione. Bonus Cultura previsto per i- proiezionidiborsa.it Si ...

Arrivano daeuro su di una carta elettronica per acquistare tantissimi prodotti per avvicinare i giovani alla cultura. In particolare, a partire dal 31i ragazzi nati nel 2004 che ...L'iniziativa partirà il prossimo 7 dicembre e si concluderà l'82023. Saranno estratti 35 biglietti. Il primo premio sarà dieuro mentre l'ultimo è di 50 euro. Ai vincitori sarà ...Oltre ai Ryzen 7000 con tecnologia 3D V-Cache, AMD è pronta a svelare nuove CPU Zen 4 con TDP di 65 watt al CES 2023. Tre i modelli previsti che, secondo le indiscrezioni, saranno acquistabili pratica ...Tra le misure rivolte ai nostri giovani il Governo oltre a prevedere il Bonus assunzioni e il Bonus per l’acquisto prima casa, ha previsto anche il Bonus ...