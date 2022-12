La Gazzetta dello Sport

Il giocatore dei Golden State Warriors, uno dei migliori tiratori della storia dell'Nba, lancia 5 palle da fondo campo e5 canestri ...I 36 di Wiggins e i 30+10 ditrascinano i Golden State Warriors ad una facile affermazione sugli Houston Rockets, mentre Anfernee Simons neaddirittura 45 nella vittoria dei Portland ... Curry le mette tutte da fondo campo: vero o fake Sette le partite che si sono giocate nella giornata di sabato 3 dicembre oltreoceano per la Regular Season NBA 2022/2023.Ecco tutti i risultati della notte del 29 novembre di regular season NBA 2022/23. Successi esterni per LA Clippers e New York Knicks.