Croazia ai quarti del Mondiale | Giappone fuori ai rigori

(Di lunedì 5 dicembre 2022) AL WAKRAH (QATAR) (ITALPRESS) – Lavince ai calci di rigore dopo l'1-1 nei tempi supplementari contro ilnell'ottavo finora più equilibrato dei Mondiali in Qatar. Decisivo il gol dell'atalantino Mario Pasalic dopo tre errori dal dischetto da parte dei nipponici. Ora Brozovic e compagni sfideranno aila vincente del match tra Corea del Sud e Brasile. Gara combattuta doveva essere e gara combattuta è stata. Ilsi è fatto vivo al 3? del primo tempo con il colpo di testa di Taniguchi, ma il pallone è uscito per questione di millimetri. Poco dopo ha risposto Ivan Perisic, ma Kramaric non è riuscito a segnare sulla ribattuta. La gara è cambiata al 43? quando Maeda, sul pallone messo dentro da Doan, ha trovato la rete del vantaggio. I croati hanno riaperto i giochi soltanto nella ripresa, ...

Dalic 6: la suain questi Mondiali non ha mai convinto appieno, complice un ricambio generazionale non adeguato e un gioco ormai stantio, però non molla mai e arriva ancora almeno ai...18:50 La nostra DIRETTA LIVE di- Giappone finisce qui! Grazie mille per averci seguito e un augurio di buona serata a tutti i lettori di OA Sport! 18:49 Ladi Dalic tornerà in campo venerdì 9 dicembre alle ore 16.00, quando nei suo quarto di finale troverà la vincente di Corea del Sud - Brasile; match che andrà in scena questa sera alle 20.00.[themoneytizer id=”99064-6] Si è da poco conclusa la sfida delle ore 16:00, che ha visto vincere la Croazia, contro il Giappone, per 3-1 ai calci di rigori (1-1 il risultato dopo i novanta minuti e t ...Al Wakrah, 5 dic. - (Adnkronos) - I vice campioni in carica della Croazia approdano ai quarti di finale del mondiali di Qatar 2022, dopo aver battuto per 4-2 ai calci di rigore il Giappone e ora ...