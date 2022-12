Cristiano Ronaldo | voci dalla Spagna | accordo con l' Al - Nassr a 200 milioni l' anno

Il portoghese diventerebbe il calciatore più pagato al mondo. Nel frattempo CR7 si prepara all'ottavo di finale dei Mondiali contro la ...1 I rumors che arrivano dalla Spagna sono fragorosi, ma al centro, come spesso accade ultimamente, c'è l'Arabia Saudita:, lo svincolato di lusso del mercato di gennaio, è pronto a diventare il testimonial degli sceicchi del Regno , che hanno deciso di stanziare 200 milioni di euro complessivi per ...Spero che se dovessimo incrociarli non siano in giornata. Se non dovessimo vincere noi, sarei contento se portasse a casa la Coppa Cristiano Ronaldo perché ha avuto una carriera fantastica. Non mi ...Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore dell'Al-Nassr: il trasferimento avviene con un contratto faraonico per il calciatore.