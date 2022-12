Cristiano Ronaldo non è stato il primo a segnare in 5 Mondiali | ecco il motivo

DOHA (Dubai) - Giovedì scorsoha festeggiato l'ennesimo primato diventando il primo giocatore a realizzare un gol in cinque Mondiali differenti . Il 37enne ha messo a segno segno il suo 118º gol con ma maglia del ...Meglio di Pelè (9 gol complessivi finora ai Mondiali contro i 7 di O' Rey), come Messi (ma la sfida è appena lanciata), meglio diche ha segnato di meno e rischia anche la panchina, ...e la prima occasione d'incontro tra l'alieno destinato a correre nella scia di Leo Messi e Cristiano Ronaldo - ovviamente Kylian Mbappé - e un ragazzo che ha le stimmate per diventare il miglior ...DOHA (Dubai) - Giovedì scorso Cristiano Ronaldo ha festeggiato l’ennesimo primato diventando il primo giocatore a realizzare un gol in cinque Mondiali differenti. Il 37enne ha messo a segno segno il ...