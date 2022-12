Cristiano Ronaldo | “Marca” rilancia | dal 1 gennaio sarà un calciatore dell’Al-Nassr

Leggi su sportface

la notizia già circolata nel corso della scorsa settimana e presenta maggiori dettagli. Secondo il quotidiano spagnolo, il fenomeno portoghese giocherà per Al-dal 1, firmando un contratto che lo unirà alla squadra saudita per due stagioni e mezzo. Cifre che si aggirano attorno ai 200 milioni di euro a stagione tra base fissa e incentivi economici via pubblicità, che collocheranno il portoghese in cima alla lista degli atleti più pagati al mondo. Il cinque volte Pallone d'Oro, dopo la risoluzione del contratto con il Manchester United, sembrerebbe pronto a iniziare una nuova avventura in Arabia Saudita, dove troverebbe Rudi Garcia come allenatore.